"Более-менее". Жена командира "Азова" рассказала, где и в каких условиях держат военных с "Азовстали"
Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко рассказала, что ее мужа держат в "более-менее удовлетворительных" условиях.
Об этом она заявила в комментарии The Guardian.
Прокопенко - один из руководителей гарнизона Мариуполя, который на прошлой неделе вышел с "Азовстали".
"Он сказал, что с ним все в порядке и спросил, как я", - рассказала изданию Екатерина Прокопенко.
По ее словам, ее мужа и других "азовцев" держат на территории "ДНР". А именно в Еленовской колонии, а также в больнице Новоазовска (там лежат тяжелораненые).
О том, что кого-то вывозили в Россию, о чем ранее ходили слухи, Екатерине Прокопенко ничего не известно.
Также она сказала, в каких условиях держат ее супруга и других украинских военных.
"Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные... Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию", - сказала супруга Прокопенко.
Напомним, ранее Прокопенко записал обращение, в котором подтвердил, что командование отдало приказ прекратить оборону города ради сохранения жизни бойцов. В тот же день российские СМИ сообщили, что он вышел из "Азовстали".
Ранее в РФ грозили устроить украинским военным с "Азовстали" в Мариуполе "трибунал".
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