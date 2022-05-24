Постановление Госдумы РФ о запрете обмена украинских военных батальона "Азов" пока не разработано. Об этом сообщают "Ведомости".

Документ планировали рассмотреть ещё 18 мая, но этого не произошло. Как сообщил первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов, сейчас продолжается работа над проектом постановления.

"В общем, пока российская власть не сжигает мостов для обмена пленных с "Азовстали", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Ранее сообщалось, что в России грозят устроить украинским военным с "Азовстали" в Мариуполе "трибунал".

Также заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена военных с "Азовстали".

Как писала "Страна", российские власти официально объявили, что выход украинских военных с "Азовстали" завершен. И теперь завод и город полностью под контролем России. Мы публиковали видео последнего дня украинских военных на "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.