Россия готова говорить об обмене защитников "Азовстали" только после вынесения им приговора. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

По словам Руденко, обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военными.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - сказал Руденко.

По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе. Об этом сообщал "Интерфакс" со ссылкой на свой источник еще 23 мая.

По словам жены командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерины, ее мужа и других "азовцев" держат на территории "ДНР". А именно в Еленовской колонии, а также в больнице Новоазовска (там лежат тяжелораненые).

Между тем в России заявляли о возможности обмена военных с "Азовстали" на Виктора Медведчука. Однако в Кремле такую вероятность опровергли.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.