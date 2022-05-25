Обмен защитников "Азовстали" возможен после суда над ними - МИД РФ
Россия готова говорить об обмене защитников "Азовстали" только после вынесения им приговора. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
По словам Руденко, обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военными.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", - сказал Руденко.
По предварительным данным, первый промежуточный трибунал будет проводиться именно в Мариуполе. Об этом сообщал "Интерфакс" со ссылкой на свой источник еще 23 мая.
По словам жены командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерины, ее мужа и других "азовцев" держат на территории "ДНР". А именно в Еленовской колонии, а также в больнице Новоазовска (там лежат тяжелораненые).
Между тем в России заявляли о возможности обмена военных с "Азовстали" на Виктора Медведчука. Однако в Кремле такую вероятность опровергли.
Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.
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