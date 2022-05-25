Миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали. Об этом он сообщил в интервью НВ.

"Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к России", - сказал он.

Также, по словам Ахметова, в результате военных действий частично или полностью уничтожены такие его предприятия как Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще "десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики".

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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