В Луганскую ТЭС, расположенную в городе Счастье прилетел снаряд. Из-за этого загорелся трансформатор.

"В 12:34 часов в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом ГСМ и перекидыванием огня на соседний трансформатор", - сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

К месту пожара направлены пожарно-спасательные подразделения и 12 единиц спецтехники.

Как сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, часть города снова осталась без электроснабжения.

Напомним, накануне Луганская ТЭС также останавливалась из-за обстрелов, а город Счастье также оставался обесточенным.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Однако позже Залужный исправил своё сообщение, в котором ранее заявлял о том, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета. Залужный написал, что на КПВВ в момент обстрела были не автомобили Красного креста, а колонна с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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