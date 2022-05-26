В Вене возле памятника советским солдатам появилась символика "Азова". Фото
Около памятника советским солдатам в Вене появилась символика "Азова" на фоне цветов украинского флага. Кто и зачем ее там нарисовал - неизвестно.
Соответствующие фото публикует в своем Telegram-канале российское посольство в Австрии.
Вместе с тем, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский уже потребовал от местных властей привести стену в прежний вид.
"Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - приводит его слова пресс-служба диппредставительства.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.