Около памятника советским солдатам в Вене появилась символика "Азова" на фоне цветов украинского флага. Кто и зачем ее там нарисовал - неизвестно.

Соответствующие фото публикует в своем Telegram-канале российское посольство в Австрии.

Вместе с тем, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский уже потребовал от местных властей привести стену в прежний вид.

"Раскрашенная ранее в цвета украинского флага стена за мемориалом советскому воину-освободителю находится в частной собственности. Тем не менее будем продолжать настаивать на её приведении в достойный вид", - приводит его слова пресс-служба диппредставительства.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.