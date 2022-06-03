Члены Конгресса потребовали от администрации Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании средств на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что некоторые законодатели уже предупреждают, что следующий пакет помощи может потерять поддержку Конгресса. Ключевым показателем будет полный учет средств, которые тратит Пентагон.

Пентагон уже "задолжал" Конгрессу отчеты о своих расходах на европейскую безопасность, что вызывает недовольство как среди демократов, так и среди республиканцев.

"Правительство США направляет миллиарды долларов на гуманитарную, экономическую и военную помощь, чтобы помочь украинскому народу. И американский народ ожидает жесткого надзора со стороны Конгресса и полной отчетности со стороны Министерства обороны", – цитирует Politico письмо сенатора Элизабет Уоррен.

Напомним, в начале мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении рекордных 40 миллиардов долларов помощи Украине, о которой просил президент страны Байден. Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Между тем 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон согласовал новый пакет военной помощи Украине. Администрация Байдена отправит Киеву оружие на 700 миллионов долларов.