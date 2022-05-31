Госбюджет Украины на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи - глава Минфина
Из-за войны государственный бюджет Украины только на треть финансируется из собственных поступлений, две другие трети - это международная грантовая и кредитная помощь.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире единого телемарафона.
"Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы сейчас расцениваем во вторичном контексте, первичный - это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы по оптимистическим оценкам сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств", - сказал Марченко.
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, как образовался бюджетный дефицит в $5 миллиардов во время войны.
Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.
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