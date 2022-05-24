Сервис подписки на эротический контент OnlyFans впервые перечислил средства в госбюджет Украины – 305 тысяч долларов (около 9 миллионов гривень).

Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Первые поступления в бюджет от налога на Google: сайт OnlyFans – 305 тыс. дол. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ожидаем следующие", – написал он.

Платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к эксклюзивному (зачастую - эротическому) контенту авторов. Подписчик создателя данного контента может просматривать его публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% – идет платформе.

Напомним, в июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект №4184, который, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.

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