Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об экономических потерях Украины из-за войны. Бюджетный дефицит составляет пять млрд долл. ежемесячно, а потери экономики доходят до 50%.

Об этом он заявил в интервью BBC.

"По разным оценкам экспертов, на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики, прогноз падения ВВП составляет 30-50%. В среднем, порядка 35% экономики сегодня не работает, соответственно, бюджет выполняется от 50% до 75% планового бюджета мирного времени. При этом резко выросли расходы на социальные, гуманитарные нужды, на разминирование... Все эти вещи образуют бюджетный дефицит в размере 5 млрд долл. ежемесячно", - заявил Шмыгаль.

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