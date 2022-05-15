Украинская металлургия катастрофически пострадала от войны, на ее восстановление потребуются годы и миллиарды долларов.

Об этом заместитель министра финансов Александр Кава сообщил в эфире единого телемарафона.

Потеря одного только Мариуполя и двух его заводов - "Азовсталь" и комбинат имени Ильича - уже приносит Украине потерю половины возможностей экспорта стали и чугуна.

По словам Кавы, страна также лишилась возможности перерабатывать железную руду, из-за чего ее придется экспортировать в необработанном виде. В таком случае Украина потеряет прибыль, так как необработанная железная руда – товар с меньшей добавленной стоимостью.

Отметим, что из-за войны ЕБРР прогнозирует Украине в 2022 году сокращение экономики на 30%. России - на 10%.

А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в результате войны ВВП Украины может упасть на 30-50 процентов по итогам 2022 года.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.