Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты почти уничтожили военную промышленность Украины. Об этом он сказал в видео про необходимость переговоров между странами.

Видео публикует Telegram-канал "Политика страны".

"Большая война, военная агрессия и мирное соглашение - это всегда компромисс между сторонами. Всегда. Потому что обе стороны несут потери. И если вы думаете, что мы не несем - очень сильно ошибаетесь. Они практически уничтожили нашу военную промышленность во многом и во многом добивают гражданскую специально", - отметил Арестович.

Он добавил, что россияне сделают все, чтобы "просадить" Украину так, чтобы "мы стали никому не интересны, как разрушенная территория. Вот они это и делают, и будут это делать", - резюмировал советник.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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