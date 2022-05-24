Санкции против России, введенные после начала войны в Украине, действуют уже три месяца. Размах санкционного давления на РФ беспрецедентный: всего запустили около 7,5 тысяч санкций. Это максимальное количество ограничений, которые когда-либо принимавшееся против государств.

Плюс на подходе новые санкционные пакеты.

Санкции вводятся с целью настолько ослабить Россию, чтобы война с Украиной стала ей не по карману. Вопрос в том, как скоро эти расчеты сработают. На данный момент результаты уже есть, но утверждать, что российская экономика в крутом пике, пока нельзя. А рубль, наоборот, даже рекордно укрепляется.

Разбирались, как работают санкции и что происходит с российской экономикой.

Почему укрепляется рубль

Российский рубль после введения санкций против РФ сильно обвалился. На 11 марта он упал по отношению к доллару до 118 рублей, и некоторые эксперты прочили курс едва ли не в 200 рублей за доллар.

Но российская валюта, наоборот, довольно быстро начала отыгрывать утраченные позиции. К 1 апреля курс рубля вырос до 83 за доллар.

А к 11 мая рубль оказался на 11% крепче, чем на начало года, до войны с Украиной и санкций. Это позволило Bloomberg присвоить рублю статус "лучшей среди мировых валют по укреплению к доллару". В Bloomberg также отметили, что на укрепление доллара сработали меры по контролю капитала, которые приняли российские власти (ограничение оборота валюты, ее вывода из страны, запрет продажи наличного доллара, обязательства для экспортеров продавать 80% валютной выручки, требование к "недружественным" странам платить в рублях и др.). По мнению аналитиков, это увеличило предложение валюты и спрос на рубль, тогда как интерес к доллару и евро, наоборот, сократился.

На момент "раздачи призов" от Bloomberg, доллар стоил 67,2 рублей. С тех пор он еще больше укрепился. Сегодня рубль торговался по цене ниже 58 за доллар.

Вчера влияние международных санкций на российскую экономику и крепкий рубль прокомментировал Путин.

"Российская экономика санкционный удар выдерживает достойно. Да, все не просто. Правительству приходится прикладывать особые усилия, но в целом эффект положительный, - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

Путин также сделал акцент на "торговле в рублях".

А вот как поясняют укрепление рубля представители белорусского и российского бизнес-сообществ.

Директор по развитию белорусской компании EXANTE Александр Шкут заявил, что "причиной укрепления рубля стал тот факт, что в России образовался огромный профицит счета текущих операций, валютная выручка за нефть и газ поступает каждый день в размере сотен миллионов долларов (на самом деле - больше миллиарда долларов в день - Ред.), и часть ее продается на Мосбирже. Одновременно сильно сократился импорт - России некуда тратить свою валютную выручку. За счет таких факторов рубль и укрепляется".

Директор по инвестициям российской компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой описал в "Тинькофф журнале" следующую схему укрепления рубля.

"До 24 февраля курс рубля к доллару был плавающим и определялся балансом спроса и предложения. Оценить спрос и предложение на национальную валюту и доллар можно на основе платежного баланса страны, который состоит из двух частей.

Первая - текущий счет, который отражает внешнеторговый баланс, то есть экспорт, импорт товаров и услуг и инвестиционные доходы - выплату процентов и дивидендов. Например, если экспорт превышает импорт, значит, предложение долларов растет и курс рубля по отношению к доллару укрепляется.

Вторая часть - это финансовый счет, то есть все финансовые операции, связанные с кредитованием, размещением облигаций на внешнем рынке, покупкой валюты. Например, россияне ехали в отпуск и покупали доллары, компания продавала бизнес в России и переводила вырученные рубли в доллары - все это создавало спрос на доллары, ослабляя национальную валюту.

Грубо говоря, избыток валюты и давление в сторону укрепления рубля компенсировались спросом на валюту по финансовому счету, включая покупку валюты Минфином. И мы получали тот курс, который у нас был.

Раньше основной объем операций по финансовому счету приходился на страны, признанные недружественными. После того как резервы ЦБ были заморожены, все операции по финансовому счету для таких нерезидентов запретили, а для населения ввели ограничения.

На курс рубля теперь влияет во многом только одна часть платежного баланса - текущий счет, который отражает экспорт и импорт. Причем ключевую роль сейчас играет именно торговля товарами, поскольку многие услуги недоступны - тот же туризм, авиаперелеты, услуги для бизнеса. Баланс в услугах обычно был отрицательным, то есть мы видели чистый спрос на валюту. Поэтому эти ограничения сейчас тоже укрепляют рубль.

За январь - апрель профицит текущего счета, то есть перевес экспорта, составил 96 млрд долларов, из которых почти 38 млрд - только в апреле. Простыми словами, выросло предложение долларов, которые поступают в страну и затем продаются.

По факту количество экспорта могло немного упасть, но цена на энергоносители выросла. Поэтому за меньшее количество поставок Россия все равно зарабатывает больше. То же самое наблюдается с удобрениями и цветными металлами. Это компенсирует снижение несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Импорт же упал на десятки процентов: какие-то компании ушли с рынка, какие-то остановили поставки из-за санкций. Например, нам не поставляют полупроводники, высокотехнологичное оборудование",- отметил Полевой.

"Лишний" доллар

То есть, попросту говоря, валюта в России стала "ненужной": компании, которые ранее закупали доллар и евро, чтобы рассчитаться за импортное сырье и товары, сейчас не могут проводить платежи из-за санкций.

"Российский бизнес, который сильно зависел от поставок сырья, комплектующих, станков, услуг из Европы, сейчас не может быстро перенастроить цепочки своих поставок и пытается найти альтернативных поставщиков в Китае, Турции, на Ближнем Востоке. На это уйдет время. То есть спрос на валюту, чтобы оплатить импорт, резко сократился.

Плюс к этому есть требования по продаже валютной выручки экспортеров. Но покупателей на эту валюту не так много: из-за санкционных рисков доллар для российских компаний стал токсичным - это поддерживает рубль.

Поэтому с начала марта рубль устойчиво растет - и пока каких-то изменений не предвидится. Можно ожидать, что в ближайшее время сохранится цена 55-60 рублей за доллар. Курс временно может быть и крепче, если ЦБ не будет спешить со смягчением валютных ограничений", - пишет Полевой.

Впрочем, к официальном курсу рубля есть вопросы.

Bloomberg пишет, что курс рубля на Мосбирже "не означает, что в реальности российская валюта торгуется по той же цене".

В конце апреля Ассоциация инвесторов EMTA (работает на развивающихся рынках) рекомендовала трейдерам с июня не ориентироваться на курс рубля на Мосбирже как основной при расчетах. Его будут использовать как "справочную основу". А при расчете цен для некоторых деривативов станут применять валютный курс WM/Refinitiv (международный курс).

О том, что курс Мосбиржи "скорее для красоты" говорит и российский экономист Сергей Хестанов.

"Возможности реально купить валюту по этому курсу нет (на Мосбирже могут скупаться импортеры, юрлица, у которых есть валютные обязательства, для оплаты контрактов в валюте по разрешению правительственной комиссии. Для этих категорий курс продажи не должен отклоняться от биржевого больше чем на два рубля - Ред.) - при покупке в банке курс будет менее выгодным, а на бирже придется платить комиссию 12%. Стоит регулятору ослабить ограничения, и курс может сильно просесть. А ослабление неизбежно, так как под угрозой может оказаться критический импорт. Множество предприятий используют в своей работе оборудование или импортные комплектующие, которые они не могут приобрести: у большинства нет статуса импортера, который позволил бы купить валюту по выгодному курсу. Без этого статуса валюта обойдется слишком дорого", - Отмечает Хестанов.

К теме закупки российскими компаниями стратегического импорта, в том числе комплектующих, вернемся немного позже. Сейчас отметим, что смягчение валютных ограничений в России уже начинается. В частности, Центробанк анонсировал снижение требований по продаже валютной выручки с 80% до 50% и так далее.

Что касается наличного рынка валют, то в официальных пунктах обмена купить доллары или евро очень сложно, так как действует ограничение - продавать валюту могут только ту, которую ранее была сдана людьми. Правда, вскоре Центробанк РФ планирует отменить ограничения на покупку и продажу наличной валюты, но за исключением доллара и евро.

В таких условиях наличный доллар можно купить без проблем лишь на черном рынке, где его курс составляет сейчас 90-100 рублей.

"Кормят нефть и газ"

Рассуждая о причинах укрепления рубля, российские экономисты говорят об изменениях в платежном балансе: доходы от экспорта превышают расходы на импорт. Впрочем, точных официальных цифр по торговому балансу нет, так как Россия закрыла оперативную статистику. На январь 2022 года профицит текущего счета торгового баланса вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19 млрд долларов. Но это было до войны.

По словам руководителя аналитического департамента Forex Club Андрея Шевчишина, сейчас оперативных данных мало, но все же торговый и платежный баланс России устойчиво профицитный.

"Главное - это ограничения на отток капитала и обвал импорта. В результате остаются основные доходные статьи: экспорт нефти и газа (при обвальных показателях импорта). В таких условиях в стране накапливается валюта, которая и аккумулируется на счетах Центробанка. Не менее важно понимать, что использовать накопленную валюту ЦБ также не может из-за санкций", - говорит Шевчишин.

Он также добавил, что, несмотря на крепкий рубль, инфляция в РФ ускоряется, поскольку она формируется дефицитом товаров и услуг. Другими словами, рубль укрепляется, но ценники в магазинах при этом растут.

"Исходя из платежного баланса, рубль имеет перспективы для дальнейшего укрепления. Но этот же крепкий рубль формирует фундаментальный перекос для экспорта, который при растущей инфляции становится в рублевом выражении все ниже и ниже. В итоге ожидаем, что Центробанк РФ начнет предпринимать шаги по сдерживанию курса", - говорит Шевчишин.

Дело в том, что слишком крепкий рубль может не лучшим образом сказаться на российском бюджете.

Российские власти заявляют, что бюджет будет дефицитным по причине роста расходов на антикризисные меры (ну и плюс к тому сильно выросли военные расходы после начала войны в Украине). Финансировать дефицит хотят за счет Фонда национального благосостояния и переходящих остатков на счета правительства в казначействе (где скопилось, по оценочным данным, 4-5 трлн рублей).

"Хотя, с учетом того, что эмбарго на нефть пока так и не приняли, да и по газу ограничения под вопросом, Россия может и дальше получать огромные деньги от продажи энергоресурсов - около 1,2-1,3 млрд долларов в день", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Самолеты на разборку и машины "Евро-0"

Как уже писалось выше, одна из главных причин укрепления рубля - падения импорта. Как из-за прекращения поставок конкретных западных товаров, так и из-за санкций США и ЕС против российского бизнеса и банков при которых он не может ничего покупать за доллары или евро.

"Из России ушло большинство технологических компаний, плюс под санкции попали закупки ключевых позиций оборудования и комплектующих. Это уже сильно бьет по ряду сегментов российского рынка, например, по инфраструктуре, автопрому, авиации. Там влияние санкций, которое обычно не наступает "уже завтра", а имеет отложенный эффект, почувствовали довольно быстро. Скажем, как только из России ушел Siemens, сразу же начались сложности у РЖД: жесткий дефицит расходников и запчастей", - говорит Пендзин.

На днях о "приостановке работы" до 31 мая объявил Тихвинский вагоностроительный завод (он входит в "Объединенную вагонную компанию" и производит вагоны для РЖД и на экспорт). "Алтайвагон" и "Уралвагонзавод" также работают на минимальной загрузке. Причины - санкции (как на импорт комплектующих, так и на экспорт вагонов).

На российской авиарынке дела еще хуже. Напомним: с первых дней войны для российских самолетов закрыли небо многие страны. Плюс лизингодатели потребовали вернуть воздушные суда (российские авиакомпании не вернули около 500 самолетов; они курсируют по ограниченным направлениям, технику могут арестовать в аэропортах).

Но ключевой момент - обслуживание оставшихся бортов. Boeing и Airbus ушли из России, следовательно, нет ни комплектующих, ни технического надзора.

По мнению Bloomberg, российский "Аэрофлот" начнет разбирать свои самолеты на запчасти из-за дефицита (чтобы чинить оставшийся парк) уже через три месяца.

До этого срока еще действуют прежние договоренности о поставках запчастей. Но с сентября начнутся реальные проблемы, считают аналитики.

Российская авиакомпания "Победа" уже начала разбирать самолеты на запчасти.

"Но все равно компании еще сидят на остатках. Через несколько месяцев ситуация значительно ухудшится. Особенно для авиапрома, где используется так называемая продукция двойного назначения (то есть импорт, который может идти как на мирные цели, так и на оборонку - Ред.). Если по "обычному" импорту запчастей еще можно как-то обойти санкции, то, например, оптика, навигация и др. относятся к позициям двойного назначения, и там контроль жестче. А для авиапрома критический именно такой импорт", - говорит Пендзин.

Российские власти заявляют о возрождении собственного авиапроизводства. На эту программу выделили 2,5 трлн рублей, на которые планируют выпустить 735 гражданских самолетов. Но эксперты оценивают перспективы такого производства весьма скептически. По крайней мере, в обозримом будущем, так как нет двигателей, авионики, шасси, фюзеляжей внутреннего производства.

В российском автопроме ситуация с импортозамещением тоже, мягко говоря, не радужная. Мы уже писали, что из России ушли все мировые автогиганты, остановилась поставка комплектующих.

Это заставило российские власти пойти на попятную в вопросе экологических стандартов. В РФ недавно разрешили производить авто класса "Евро-0" без подушек безопасности. Необязательными станут также такие уже давно привычные для водителей системы, как ABS (антиблокировочная система тормозов) и ESP (динамическая система стабилизации).

В целом ситуация в российском автопроме на сегодня такова: после ухода из РФ мировых автоконцернов производство работало с перебоями или вообще не работало. А в начале мая было "временно остановлено". АвтоВАЗ сообщил, что с июня переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за дефицита комплектующих, включая электронику. А уже летом начнется то самое "упрощенное" производство авто (без подушек безопасности и ABS).

16 мая стало известно, что российские активы, ранее принадлежавшие Renault (АвтоВАЗ и московский автозавод) переходит в государственную собственность: доля французов в "АвтоВАЗе" досталась НАМИ "за один рубль" (при этом заявлена возможность обратного выкупа в течение 6 лет), московский завод - властям столицы РФ (на нем хотят наладить производство автомобилей под маркой "Москвич").

Петербургский завод Nissan в середине мая японское руководство отправило в годовой простой. До июня в простое также завод Hiundai (скорее всего, простой будет продлен). О продлении простоя завода во Владивостоке с 19 мая заявила компания Mazda.

Сработают ли лазейки

"Именно в технологических отраслях, в машиностроении, авиа и автопроме влияние санкций уже ощущается больше всего и наносит самые большие удары. Вплоть до того, что микрочипы россиянам придется из холодильников и стиральных машин выковыривать. А через год-два все вообще остановится", - говорит Олег Пендзин.

Впрочем, это в идеале. На самом деле есть черный рынок и схемы по обходу санкций, которые уже включились, добавил Пендзин.

"В мире есть огромный черный рынок технологической продукции, а у России - деньги на ее покупку, пусть и с накрутками. И сейчас продавцы и покупатель ищут друг друга. Схема проста: компания-посредник из третьих стран, которая не находится под санкциями, спокойно покупает нужный товар у производителя, а затем продает его российскому заказчику. Такие схемы могут идти через страны, которые не присоединились к санкциям против РФ, начиная от Китая, Индии, арабских стран и заканчивая, например, Грузией. Понятно, что схемы пытаются отслеживать, но полностью их перекрыть вряд ли реально", - говорит Пендзин.

Так, автомобильные комплектующие Россия собирается закупать в Таиланде, причем заявляет об этом открыто. По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, товарооборот между Россией и Таиландом может вырасти минимум втрое, поскольку Таиланд обладает "очень мощной промышленностью в области автомобилей и компонентов, что может пригодиться российскому автопрому". Решетников, очевидно, имел ввиду комплектующие для АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, но в профильном российском сообществе считают, что будут идти запчасти и по "параллельному импорту" - для иномарок, которые уже эксплуатируются в России.

Впрочем, у параллельного импорта есть ряд ограничений. Он может сработать в случае с относительно простым товаром (теми же запчастями), но практически непригоден для IT-отрасли. Плюс непонятно, зачем крупным производителям рисковать репутацией и бизнесом, снабжая Россию товарами по серым схемам, если на большинство номенклатуры сейчас в мире высокий спрос и ее не хватает (скажем, тех же микрочипов, электроники и др.).

В Главном разведуправлении Минобороны Украины недавно сообщили, что Россия для минимизации последствий от санкций использует соседние страны.

"Москва уже ведет переговоры с Грузией, Арменией, Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской, азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний", - отметили в ГУР.

К примеру, Армения, якобы, создает благоприятные условия для работы российских IT-компаний.

Российские СМИ также сообщают, что в последнее время выросло предложение услуг по регистрации компаний в офшорах. Для россиян сейчас доступны налоговые гавани Невиса, Сейшел, ОАЭ, Турции (как видно, список офшорных юрисдикций заметно сократился).

"Нехватка импорта становится весьма болезненной для России. В результате, РФ готова даже челноками завозить товары. Однако в масштабах страны это безусловно мизер. Импортозамещение буксует, поскольку отношения с РФ стали токсичными. Эта токсичность отражается и на возможностях обхода санкций", - говорит Шевчишин.

От того как Россия сможет решить проблему с импортом необходимых товаров в общем-то и зависит ответ на вопрос - сможет ли ее экономика выстоять под санкционным ударом или нет.

По сути, мы сейчас наблюдаем исторический эксперимент планетарного масштаба - может ли страна выжить, когда развитые страны Запада ее фактически "отключили" от финансовой системы и поставок продукции своих компаний.

Это первый такой прецедент. Даже СССР не был полностью "отключен" - за доллары он мог покупать те или иные товары.

От исхода этого грандиозного эксперимента будет зависеть дальнейшее развитие мировой экономики, геополитики и всей системы международных отношений.