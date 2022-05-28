В Украине готовится очередной пересмотр бюджета. В Раде зарегистрирован законопроект № 7413, в котором прописано увеличение расходов бюджета на более чем 287 млрд гривен - в основном, "за счет внешних заимствований", но порядка 600 млн гривен снимут с финансирования политических партий.

Львиная доля денег пойдет на нацбезопасность и оборону - почти 248 млрд. В том числе, немалые суммы пойдут на зарплаты силовикам. Напомним: в недавнем интервью The Economist глава Минфина Сергей Марченко как раз говорил о росте потребностей на оборонку, в том числе, на зарплаты военным. И, если война затянется на более чем 3-4 месяца, понадобятся "болезненные меры" - снижение зарплат, повышение налогов и др.

Остальную сумму, на которую предлагается увеличить расходы бюджета (а это меньше 40 млрд) распределят в резервный фонд (1,5 млрд), а также на выплаты людям - по программе е-Підтримка для тех, кто потерял работу из-за войны (по 6,5 тысяч гривен, которые с марта получили еще не все), на пенсии и выплаты переселенцам.

При этом, как говорится в пояснительной записке к проекту, его реализация приведет к увеличению дефицита бюджета и граничной суммы госдолга (которые и так огромные).

Разбирались, как перепишут бюджет, и значит ли это, что Украина на шаг ближе к "болезненным мерам", о которых предупреждал Марченко.

Миллиарды на войну

Рада уже пересматривала бюджет с начала войны. Тогда также увеличивали затраты на оборонку плюс - на социальную поддержку людей и бизнеса.

Но, как показывает практика, выделенные средства быстро закончились. И бюджет снова нужно переписывать.

В парламенте зарегистрирован законопроект №7413, который предусматривает увеличение расходной части более чем на 287 млрд гривен. Документ подала группа нардепов, в том числе, под ним подписался глава бюджетного комитета Юрий Арестов. То есть, в том, с его принятием, скорее всего, заминок не будет.

В пояснительной записке указано, что пересмотр расходной части бюджета связан с тем, что "существует потребность в дополнительных ресурсах".

"Война диктует свои правила. Экономические последствия, связанные с войной, требуют ответных шагов, так что придется переписывать бюджет по расходам", - говорит глава аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

На что пойдут дополнительные миллиарды?

Основная часть суммы - 247, 77 млрд пустят на сферу нацбезопасности и обороны. Вот более подробный расклад:

166,12 млрд на Минобороны. В том числе, на зарплаты и начисления на них - 77,8 млрд гривен.

На МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) - 76,4 млрд гривен, в том числе, на зарплаты - 56,4 млрд (то есть, большая часть дополнительного финансирования).

Главное управление разведки Минобороны - 921,4 млрд гривен, в том числе, 708,7 млн - на зарплаты.

СБУ - 2,78 млрд из них 2,56 млрд - на зарплаты

Управление госохраны - 321,5 млн, из которых 230,7 млн - на зарплатный фонд.

Служба внешней разведки - 648,8 млн, из них 486,4 млн - фонд оплаты труда

Администрация Госспецсвязи - 548 млн из которых 537,4 млн - на зарплаты

На резервный фонд (откуда идет финансирование текущих потребностей страны, ликвидации аварий, ЧП и др.) - плюс 1,5 млрд гривен.

От е-Підтримки до пенсий

В новом законопроекте прописано также выделение дополнительных средств, которые пойдут на выплаты людям.

5,82 млрд выделят МИнэкономики на программу е-Підтримка. Что «даст возможность провести выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам в связи с потерей части зарплаты», - указано в пояснительной записке. Речь идет о выплатах по 6,5 тысяч гривен, заявки на которые украинцы подавали еще в марте. Но те, кто подал заявки в последние дни работы программы (с 26 по 31 марта) пока не получили деньги - не хватает финансирования.

12,5 млрд получит Минсоцполитики на программу по предоставлению ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия затрат на проживание и оплату ЖКУ. Помощь получит 1,8 млн переселенцев, - говорится в пояснительной записке.

20 млрд пойдет через Минсоцполитики на обеспечение выплат пенсий и покрытие дефицита Пенсионного фонда. Это «позволит обеспечить выплату пенсий и денежной помощи вовремя и в полном объеме», - сказано в пояснительной записке. Отметим, что ПФ отчитывается о том, что и сейчас начисления идут без сбоев. Но, очевидно, в условиях растущей безработицы поступления ЕСВ падают, что автоматически увеличивает дефицит Пенсионного фонда.

"Рост дефицита бюджета и госдолга"

В пояснительной записке к проекту указано, что увеличить расходную часть бюджета планируется "за счет дополнительных внешних заимствований". Отмечается также, что 601,5 млн гривен будут сняты с бюджетной программы "Финансирование уставной деятельности политический партий" (которая со второго квартала 2022 года поставлена на стоп). Но, на фоне миллиардов, на которые планируется увеличить расходную часть, эта сумма - капля в море.

Поэтому новый секвестр - это очередное увеличение дефицита бюджета и сумму граничного долга.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и граничной суммы государственного долга на соответствующую сумму ( 287 092,7 млн грн - Ред.)", - говорится в пояснительной записке.

В дополнительных материалах к проекту указано, что если сейчас на финансирование по долговым операциям предусмотрено 445,4 млрд, а на займы - 838,7 млрд, то, после внесения изменений в бюджет цифры составят 732,45 и 1125,8 млрд. В том числе, внешние займы увеличатся с 318, 7 млрд до 605,8 млрд.

Сумма граничного долга вырастет с запланированных 2,992 трлн до 3,28 трлн гривен (на 31 декабря 2022 года).

"Будет рост дефицита и госдолга, так как для финансирования станут привлекать не только международная помощь, но и кредиты, и военные облигации", - говорит Андрей Шевчишин.

Причем, по его словам, не факт, что нынешний пересмотр бюджета будет последним. "В зависимости от развития ситуации, возможны дополнительные пересмотры расходной части", - отметил он.

"Война затягивается, экономические убытки растут, увеличивается ежемесячный дефицит бюджета, размер которого в ближайшие месяцы составит по экспертным оценкам, от 4,5 млрд до 7 млрд долларов. И в мирное время обычной практикой был периодический секвестр бюджета. А когда речь идет о войне то пересмотр расходов - вынужденный и нужный шаг для выживания и победы страны. Ведь этот бюджет верстался под мирное время, а война изменила фокус госраходов - в первую очередь на оборонку и социальные выплаты", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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