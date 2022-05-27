На фоне призывов Запада к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны газета The New York Times написала статью о разногласиях по поводу того, что считать победой Украины в войне.

Издание пишет, между США, Европой и Украиной есть разногласия в оценках преследуемых ими целей в войне Украины и РФ и того, на какие уступки готова пойти наша страна ради завершения конфликта.

Газета отмечает, что "Соединенные Штаты называют Россию страной-изгоем" и призывают "отрезать от мировой экономики", в то время как страны Европы предупреждают об опасности "изоляции и унижения Путина".

Разногласия по поводу целей войны открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет издание. Также в статье напомнили слова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который предположил, что Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий, после чего Зеленский раскритиковал его.

"Все чаще американские официальные лица говорят об использовании кризиса для укрепления международной безопасности, привлечения на свою сторону стран, которые находились на грани между союзом с Западом или формирующейся осью Китай-Россия", отмечает издание.

В то же время, в Европе начинает рушиться единство из-за Украины. НАТО и ЕС "до сих пор на удивление единодушно поддерживали Украину, применяя болезненные экономические санкции против России и поставляя Украине все больше оружия, кроме реактивных истребителей или современных танков". Однако, единство находится под угрозой, добавила NYT, напомнив ситуацию с Венгрией, которая блокирует введение нового пакета антироссийских санкций в отношении экспорта нефти.

Лидеры Центральной и Восточной Европы "с ее долгим опытом советского режима имеют твердые взгляды на победу над Россией - они даже отвергают идею поговорить с Путиным".

Франция, Италия и Германия опасаются затянувшейся войны или войны, закончившейся тупиком, пишет издание.

Вместе с тем, "некоторые европейские чиновники и военные эксперты считают амбициозными планы" Зеленского сесть за стол переговоров с РФ после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля.

В то время как Украина замечательно справилась с первой фазой войны, ситуация с Донбассом совсем другая, пишет издание.

"Чтобы перейти в наступление, обычно требуется преимущество в живой силе 3 к 1, не считая вооружения, которого сейчас Украина не имеет. Русские добиваются медленных, но постепенных успехов, хотя и ценой больших потерь", - резюмировали в статье.

Напомним, призывы к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны вызывает недовольство у властей Украины.

По этому поводу резко высказались советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

А Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение, большую часть которого посвятил критике западных политиков, которые подталкивают к компромиссу с РФ.

Вместе с тем, глава МИД Британии назвала "опасными" попытки на Западе "умиротворить" РФ.