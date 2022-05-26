Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "умиротворить" РФ. Она считает, что нельзя отказаться от цели добиться поражения России в войне.

Об этом со ссылкой на главу британского МИД сообщает Би-би-си.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - заявила она.

Западу, по её словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда президент РФ, добившись от западных стран разных уступок, нападал на Грузию, а далее - на Крым и Донбасс.

Глава эстонского правительства Кая Каллас также предостерегла европейских коллег от уступок Путину.

"Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам", - заявила она.

Напомним, на Западе политики призывают к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны, что вызывает недовольство у властей Украины.

В частности, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в Давосе, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

Также The New York Times выпустила редакционную колонку, где заявила, что Киев скорее всего не сможет вернуть себе все захваченные Россией территории.

По этому поводу резко высказались советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Первый даже послал матом лидеров стран Запада, предложивших Украине пойти на территориальные уступки.

А вчера Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение, большую часть которого посвятил критике западных политиков, которые подталкивают к компромиссу с РФ.

Как писала "Страна" для хода войны будет иметь огромные последствия, если на Западе возобладает точка зрения, что Киев нужно побудить идти на компромиссы с РФ. Подробнее о том, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России ранее мы разбирались в отдельном материале.