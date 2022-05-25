Страны Европейского союза (ЕС) по-прежнему далеки от консенсуса не только по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС, но даже по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, который Киев рассчитывал получить уже этим летом.

Но, как выяснилось, часть западноевропейских стран, называя Украину "частью объединенной Европы" и поддерживая ее в противостоянии с Россией, все так же настаивают, что в украинском случае нужно следовать общим правилам принятия.

И не торопиться давать Украине статус кандидата не говоря уже об обещании принять ее в ЕС по ускоренной процедуре.

Чем объясняется такая позиция разбиралась "Страна".

Без фальшивых обещаний

Европейские политики и чиновники все чаще приезжают в воюющую Украину, но не все их заявления встречают аплодисментами в Киеве. Недавнее посещение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок украинской столицы стало первым визитом высокопоставленного представителя немецкого правительства после начала широкомасштабного вторжения России.

Политика ждала теплая встреча, однако заявление Бербок с оценками европерспектив Украины не пробуждали евроэнтузиазм в Киеве.

Выступая на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции, Бербок заявила, что у Киева не будет "короткого пути" в Евросоюз, хотя она надеется, что для Украины, как "составной части Европы", будет найден "сильный и убедительный ответ" на ее желание присоединиться к блоку.

Мол, другие обещания насчет процедуры вступления (надо полагать насчет ускоренной процедуры) будут фальшивыми, добавила министр.

Прогноз Бербок важен потому, что это официальная позиция всего немецкого руководства.

Вскоре после визита Бербок в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, сказал, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу - это "не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет" (то есть он может затянуться на неопределенное время).

Причем в свою поддержку он привел мнение президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что на выполнение Киевом необходимых для вступления в ЕС условий уйдут "несколько лет, а, правду говоря - несколько десятилетий".

Заразительный пессимизм Нидерландов

Более того, как выяснилось, для Украины будет проблемой получить даже статус кандидата в члены Евросоюза. Это было бы сигналом, что она уже встала, образно говоря, в очередь. Однако и насчет этого среди стран-членов блока нет единого мнения.

Во время визита в Киев глава немецкого МИДа Бербок довольно туманно сказала, что некое решение в вопросе предоставления статуса будет найдено, о чем сообщит Еврокомиссия (ЕК, к этому органу ЕС мы еще вернемся).

Но дальше стали звучать из уст западных политиков вообще пессимистические прогнозы, из которых выделялось заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, давнего скептика по поводу европерспектив Украины.

Выступая в парламенте Нидерландов, он, в частности, сказал, что быстро предоставить Киеву кандидатство было бы нечестно по отношению западно-балканским странам, которые ждали этот статус уже очень долго. Многие государства-члены блока против этой идеи.

Как считает Рютте, выход в том, чтобы сделать Киеву "потенциальным кандидатом", расписав подробно, что именно нужно сделать, чтобы получить собственно статус, как это было в случае Боснии и Герцеговины (БиГ). В таком случае украинское правительство, мол, не будет "демотивировано", считает Рютте.

В Киеве надеются стать кандидатом уже в этом июне. А другие варианты его только возмущают. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не нуждается в "суррогатах статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение" к ней".

Киев в его стремлении получить кандидатство поддерживают, прежде всего, Польша и страны Балтии. Польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил на встрече, кстати, с Анналеной Бербок в Берлине, что Германия потеряет доверие союзников, если не поддержит европерспективы Украины.

Но пока не похоже, что лоббистам удалось изменить ситуацию в пользу Киева. Надо еще посмотреть, каким будет заключение Еврокомиссии, которая уже получила заполненный опросник Украины (документ с подробными ответами на вопросы о состоянии дел в государстве-претенденте).

ЕК или порекомендует предоставить статус кандидата, или, если страна признана не готовой, даст рекомендации о необходимых дополнительных изменениях. Второй вариант произошел с Боснией и Герцеговиной в 2019-м, и с тех пор страна остается лишь потенциальным кандидатом. Как видим, на такой вариант уже намекают

В настоящий момент имеют статус кандидата и ведут переговоры о членстве Албания (подала заявку в 2009-м), Северная Македония (2004), Сербия (2009), Турция (1987) и Черногория (2008). БиГ попросила членство в ЕС в 2016-м.

Нереальные планы Еврокомиссии

Ожидается, что Еврокомиссия опубликует заключение по украинской заявке в июне. А 23-24 июня в Брюсселе планируется саммит ЕС, когда вопрос кандидатства Украины будет рассмотрен лидерами государств-членов блока. В следующий раз они могут собраться только в конце октября.

Кстати, пока что из ЕК звучат заявления, которые вряд ли радуют украинское руководство. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очертила ряд условий для вступления Украины в Евросоюз: быстрое восстановление после войны, которую еще нужно закончить, успешная реализаций реформ, прежде всего - в экономике, "избавление от олигархов", которые пока остаются важным фактором политико-экономических процессов в стране.

Как считает политолог Руслан Бортник, подобные требования могут преследования две цели: "получить инструмент давления на правительство или завуалированную форму отказа".

"Когда нужно, западные элиты могут обходить процедуры, как мы видим по истории принятия в ЕС тех же Румынии и Болгарии, которые разительно отличались в тот момент от "старожил" блока, или на примере готовности включить в НАТО Швецию и Финляндию без выполнения Плана действий по членству в этом альянсе", - комментирует эксперт "Стране".

Вариант, что Украине в итоге будет предоставлено "потенциальное" (а не полноценное) кандидатство, все же остается.

Собеседник среди народных депутатов Украины, побывавших в этом году на Экономическом форуме в Давосе, говорит, что после разговоров с западными политиками и дипломатами он допускает, что предложат именно такой статус.

"В качестве объяснения звучит то же самое: почему нужно давать преимущество Украине перед Западными Балканами? Но нам не нужны подачки. Наш народ доказывает свое право на свободу, демократию, членство в ЕС сейчас на поле боя", - говорит источник, попросивший об анонимности.

Бортник считает, что полноценный статус кандидата Киев все же получит.

"ЕС не сможет отказать в этом воюющей Украине. Но вот принимать в свои ряды Евросоюз спешить не будет. Говорил на днях с одним европейским дипломатом. По его оценкам, у принятия сейчас больше противников, чем сторонников. Причем против действительно выступают Германия, Франция, Нидерланды. Первые две опасаются, что с вступлениям такой крупной страны как Украина изменится баланс принятия решений в блоке. Варшава и Киев будут тянуть одеяло на себя. Второй момент - экономический. ЕС встанет перед необходимостью поднять уровень жизни в Украине до общего по Евросоюзу. Денег потребуется столько же, сколько в свое время дали Польше и Греции - до 100 млрд евро. К таким тратам лидеры блока якобы не готовы. Статус кандидата - это символический знак поддержки, который не налагает серьезных обязательств принять страну в ЕС в обозримом будущем, как мы видим на примере Турции", - полагает Бортник.

По его мнению, украинскую власть устроит даже такой вариант.

"Это будет ее политическая победа. Как таковую ее воспримет и общество. А осознание того, что впереди долгая дорога, которая не факт, что приведет к цели, придет только через несколько лет", - считает Бортник.

Источник "Страны" в дипломатических кругах дает такую раскладку по ситуации.

"До войны отношения Запада вообще и ЕС в частности к украинской власти и элиты было крайне скептическим. Зеленского подозревали в саботаже реформ. Считалось, что его власть не менее коррумпирована, чем во времена предшественников, а олигархат сохранил влияние. И украинскую элиту воспринимали там как людей себе на уме, которые живут по принципу "Техас должны грабить техасцы" и не сильно настроены идти в фарватере требований Запада по вопросам внутренней политики и экономики. И такое отношение было особенно сильно в странах Западной Европы. Там не хотели в лице Украины получить в ЕС еще одного строптивого и самовольного игрока типа Польши или Венгрии. Берлину и Парижу хватало проблем с Орбаном и Качинським. Естественно, после начала войны об этих претензиях никто не говорит, чтоб не подрывать единство фронта против России. Но это не значит, что о них забыли. Не забыли, а отложили до окончания войны. И, конечно же, ни о каком вступлении Украины в ЕС не может идти речи до тех пор, пока во-первых, не закончится война (и многое будет зависеть от того на каких условиях она будет закончена). И во-вторых, пока Украина не сделает то, что от нее еще до войны требовал Запад. И это будет очень конфликтная тема в отношениях Киева и евробюрократии, особенно на фоне условий, которые ЕС наверняка выдвинет Украине в обмен на предоставление ей помощи в послевоенном восстановлении. Что касается предоставления статуса кандидата, то здесь дискуссия идет в том же ключе - готова ли Европа в знак поддержки воюющей Украине закрыть глаза на многие моменты, чтоб "авансом" дать статус кандидата? Либо все-таки напомнить еще раз о том, что украинской власти нужно много поработать прежде чем говорить о европерспективах и дать "суррогатный" статус "потенциального кандидата". К концу июня должны определиться", - говорит источник.