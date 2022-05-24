Германия потеряет доверие союзников, если не поддержит заявку Украины на предоставление ей статуса страны - кандидата на вступление в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на встрече с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

Он заявил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в построении системы безопасности и защиты мира в Европе, включающей Украину, но направленной против России.

"Мы верим, что Германия возьмет на себя такую роль", - сказал Рау.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Германия препятствует получению Украиной статуса члена кандидата в Евросоюз. Министр уверен, что Украина станет членом ЕС в любом случае, а уже в ближайшее время получит статус кандидата - и вопрос лишь в том, какой будет роль Германии в этом процессе.

Кроме того, госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон предупреждает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет. Бон призывает всех отдать себе в этом отчет и не строить беспочвенных иллюзий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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