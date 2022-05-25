Украина приветствует любые планы, которые не предусматривают создания линий соприкосновения и уступки территории. Остальное можно обсуждать.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал мирный план, предложенный Италией.

Итальянский мирный план напрямую вопрос территориальных уступок не поднимает. В предложениях, опубликованных на прошлой неделе, речь идет о четырех пунктах:

прекращение огня,

нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС,

выработка двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам,

подписание нового многостороннего договора о безопасности в Европе.

Однако в Москве этот план уже фактически отвергли. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что опубликованные в СМИ предложения "настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез".

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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