Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал мирный план Италии по прекращению войны в Украине. Он заявил, что у него появилось впечатление, будто план "готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет".

Об этом Медведев написал в Telegram.

Сам план Медведев назвал "чистым потоком сознания европейских графоманов". По его словам, пункт про членство в ЕС - "вранье", и что Украину в ЕС "видеть не хотят", потому что это "слишком затратно и опасно".

Предложение о сохранении Донбасса в составе Украины он назвал "явным бредом", заявив, что "республики обратно не вернутся".

Пункт плана о Крыме в составе Украины Медведев назвал "хамством в адрес России", угрозой ее территориальной целостности и поводом для начала войны.

Также он заявил, что такие планы - "попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо" и пригрозил, что "в случае изменения сценария "военной операции" украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры".

Ранее "Страна" подробно рассказывала об итальянском четырехэтапном плане мирного урегулирования в Украине и разбиралась, как и почему Киев и Москву Запад хочет вновь усадить за стол переговоров.

Напомним, на прошлой неделе премьер Италии призвал к прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

После этого появилась информация, что Италия разработала план прекращения войны в Украине и передала его генсеку ООН.

Вчера в МИД РФ заявили, что Россия получила от Рима предложения по мирному урегулированию в Украине и сейчас изучает этот план.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.