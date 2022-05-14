Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление "Большой семерки" по Украине, которое было опубликовано сегодня и в котором речь шла о том, что мир не признает изменений границ Украины по итогам войны.

В ответ на это в своем Telegram-канале Медведев заявил, что "России плевать" на непризнание странами "Большой семерки" "новых границ".

"Нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья", - написал Медведев.

Также он пишет, что "семёрочники забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование".

Скриншот: Telegram/Дмитрий Медведев

Отметим, ранее Медведев пригрозил Западу ядерной войной из-за поставок оружия в Украину и учений НАТО в восточной Европе.

Ранее "Страна" писала, что на встрече министров финансов G7 в Петерсберге под Бонном на следующей неделе страны хотят инициировать бюджетную поддержку Украины в размере почти 30 миллиардов евро из расчёта, что война закончится в течение года.