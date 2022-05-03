В России отреагировали на серию заявлений представителей украинской власти, что Киев не будет заключать мирный договор с РФ, а будет добиваться только ее капитуляции.

С комментарием выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, для него мир - это конец. Либо быстрый - от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный - от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", - заявил Медведев.

Напомним, о том, что Украина будет воевать до капитуляции или распада России вчера заявили секретарь СНБО Данилов, глава украинской разведки Буданов и советник главы Офиса президента Арестович.

Также мы писали, что в Госдепе США видят мало признаков того, что переговоры Украины и РФ окажутся плодотворными.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.