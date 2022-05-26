Советник главы Офиса президента Алексей Арестович послал нах@й западных лидеров, которые предлагают Украине пойти на территориальные уступки России ради мира.

"Скажем так, деликатно: не пошли бы вы нах@й, долб@ебы, бл@ть, с такими предложениями. Немножко поторговать украинской территорией. Вы вообще ох@рели, что ли, там? У нас кровь, у нас дети умирают, солдаты, пехота снаряды останавливает собственными телами. А они нам рассказывают, как пожертвовать, блин, территориями. Во, выкусите, бл@ть, никогда такого не будет", - вот что дословно сказал по этому поводу Арестович в интервью Марку Фейгину. И сопроводил свою речь с обилием нецензурной лексики характерным жестом.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в Давосе, что Украине придется пойти на территориальные уступки. После этого другой советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал политика "давосским паникером".

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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