Украина может провести дополнительную мобилизацию и будет "сражаться до последнего солдата", но не пойдет на уступки России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину, комментируя тему мирных инициатив европейских политиков.

"Мы готовы противостоять в одиночку. Мы не то, что не сломаемся, а речи не может быть ни о каких уступках. Мы будем сражаться, пока мы можем сражаться - до последнего солдата, чтобы освободить свою территорию. Напоминаю, что даже без западной помощи мы освободили 4 с половиной области. И освободим еще. Если надо - проведем дополнительную мобилизацию, найдем способы приёма, и так далее", – сказал Арестович.

Напомним, ранее Арестович назвал продвижение россиян на участке в Луганской области "призрачным тактическим успехом". По его словам, "россияне сейчас на Донбассе выбивают все свои кадровые резервы, которых у них не будет, когда украинская армия перейдет в наступление после прибытия на фронт поставок по ленд-лизу".

Также Арестович заявлял, что количество военнослужащих в Украине могут довести до миллиона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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