Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович дал неожиданно пессимистичную оценку ситуации на фронте и в стране в целом. По его словам, противник выигрывает время.

Об этом советник Ермака сказал в интервью Марку Фейгину 25 мая.

"Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают: использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон - Запорожье", - сказал Арестович.

По его мнению, все это происходит на фоне "очень сильного раскола в украинском обществе, вызванного усталостью от войны, массой претензий друг к другу".

"Народ начал конкретно срываться друг на друга, конкретно истерить обвинениями... А давайте представим, что на это накладывается падение Северодонецка, попадание нашей группировки в окружение. Что начнется в нашем обществе?" - задал риторический вопрос Арестович.

Он спрогнозировал, что "эта фаза продлится месяц-полтора, пока не придет западная помощь по ленд-лизу".

"А пока положение на фронте будет усугубляться. Возможны и окружения, и оставления населенных пунктов, и тяжелые потери... Нас ждет очень тяжелый месяц депрессии, местами доходящей до паники, взаимных тяжелых обвинений, традиционного украинского срача, который кое-какие силы попытаются перевести в политический капитал", - считает Арестович.

Ранее он говорил, что Украина может провести дополнительную мобилизацию и будет "сражаться до последнего солдата", но не пойдет на уступки России.

Также советник Ермака предрекал, что воевать с Россией Украина будет до 2035 года.