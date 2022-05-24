Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович, который заявил о маловероятном окончании войны в Украине до конца лета, назвал себя "заместителем бога", сопроводив текст собственным изображением с нимбом на голове, посохом и смартфоном.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Судя по запросам граждан ко мне, они считают Бога кем-то вроде моего зама по политической, военной, гуманитарной и экономической части. В том время, как реальная ситуация - совсем другая…

Это я - заместитель Бога по всем этим и ещё трём миллионам других вопросов. Прошу не путать, иначе не все вопросы мне удастся решить", – сообщил Арестович.

"Вслед за "святым Джавелином" в Украине может появиться новый культ - "святого Арестовича", - комментирует заявление Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", по словам Арестовича, над Северодонецком нависла угроза окружения.

Ранее Арестович заявил, что из-за обстрелов россиян иностранное оружие не пострадало.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.