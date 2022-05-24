"Прошу не путать". Советник главы Офиса президента Арестович назвал себя заместителем Бога
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович, который заявил о маловероятном окончании войны в Украине до конца лета, назвал себя "заместителем бога", сопроводив текст собственным изображением с нимбом на голове, посохом и смартфоном.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"Судя по запросам граждан ко мне, они считают Бога кем-то вроде моего зама по политической, военной, гуманитарной и экономической части. В том время, как реальная ситуация - совсем другая…
Это я - заместитель Бога по всем этим и ещё трём миллионам других вопросов. Прошу не путать, иначе не все вопросы мне удастся решить", – сообщил Арестович.
"Вслед за "святым Джавелином" в Украине может появиться новый культ - "святого Арестовича", - комментирует заявление Телеграм-канал "Политика Страны".
Как писала "Страна", по словам Арестовича, над Северодонецком нависла угроза окружения.
Ранее Арестович заявил, что из-за обстрелов россиян иностранное оружие не пострадало.
Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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