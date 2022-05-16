Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк отреагировал на публикацию Politico в которой говорится, что Запад намерен "сохранить России лицо" в конфликте с Украиной для избежания экономических проблем и роста военного напряжения.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк.

Напомним, Politico выпустила статью, в которой заявила что некоторые политики на Западе выступают за решение конфликта "с сохранением лица Москве", даже если это будет стоить Украине части территорий, опасаясь, что "победа Украины может дестабилизировать РФ".

Вместе с тем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский коллега Эммануэль Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтобы помочь Владимиру Путину "сохранить лицо".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

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