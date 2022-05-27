Советник главы Офиса президента Алексей Арестович задался вопросом, нужна ли Украина Западу и конкретно США.

Он заявил это в интервью Марку Фейгину в контексте обсуждения поставок оружия в Украину. Разговор шел о том, что Германия не предоставляет Киеву тяжелых вооружений, а Штаты - ракетных систем залпового огня, которых у них "несколько тысяч".

С этим Арестович связывает потери на фронте и тяжелую ситуацию на Донбассе: "Пока темпы нанесения потерь нам превышают наши возможности по их купированию и нанесению ответных потерь. И возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь?".

"Есть нас The Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос: вы вообще как? Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Вы передумали? Мне очень любопытно, пройдет ли Запад этот экзамен", - сказал советник Ермака, уточнив, что Wall Street Journal "может донести" до властей США послание Арестовича.

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.

Напомним, саммит ЕС примет решение дальнейшего вооружения и финансирования Украины.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.