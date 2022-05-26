Саммит лидеров Евросоюза, который пройдет 30-31 мая, пообещает дальнейшее вооружение и финансирование Украины на фоне российских "зверств, страданий и разрушений". Лидеры не станут призывать прекратить огонь в Украине.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект решения саммита ЕС.

Источники утверждают, что проект декларации саммита Евросоюза – более жесткий в своей риторике, чем хотели некоторые страны-члены. "Европейский Союз твердо стремится помочь Украине реализовать ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", – говорится в предложенном документе.

В частности, на саммите озвучат предложения по конфискации российского имущества в ЕС и возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины и подвергнут критике использование президентом РФ Владимиром Путиным продовольственного кризиса с целью добиться ослабления санкций ЕС:

"Европейский совет решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственного производства в Украине и призывает к созданию новых сухопутных путей, в частности, к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям", – говорится в проекте решения.

В проекте делается сильный акцент на преступности действий России. "Россия, Беларусь и все виновные будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", – говорится в документе.

Однако в декларации ничего не сказано о принятии шестого санкционного пакета в отношении РФ и официального признания Украины страной-кандидатом в ЕС. Ранее глава Еврокомиссии заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации требуемых реформ.

Также в ЕС обещали, что не признают российскую "паспортизацию" в Херсонской и Запорожской областях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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