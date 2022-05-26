Страны Европейского союза сообщили о заморозке около 23 миллиардов евро активов Центрального банка России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Россия публично заявила, что западные санкции привели к заморозке активов ее центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов по всему миру. По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее 10% находятся в ЕС.

Рейндерс сказал, что с начала войны в Украине ЕС заморозил около 23 миллиардов евро, и эта цифра ничтожно мала по сравнению со 100 миллиардами долларов, замороженными США.

В дополнение к этому страны ЕС также заморозили физические активы на сумму около 10 миллиардов евро, куда входят яхты и виллы, связанные с олигархами и чиновниками, имеющими связи с Кремлем, сказал Рейндерс.

Он не объяснил, почему третья по величине экономика мира привлекла так мало активов российского Цетробанка. Он также отказался указать, сообщали ли все правительства ЕС о заморозке активов.

Многие правительства ЕС традиционно проявляли осторожность в полном соблюдении санкций ЕС, а некоторые из них отказывались публично говорить о том, заморозили ли они российские активы.

Как писала "Страна", глава Минфина ФРГ допустил использование российских активов для Украины с оговоркой об использовании исключительно госсобственности РФ.

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