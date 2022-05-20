Глава Минфина ФРГ допустил использование российских активов для Украины. Но только госсобственность РФ
На встрече министров финансов стран G7 обсуждались санкции против России и конфискация российских госактивов в пользу Украины. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.
Линднер не исключил использование российских резервов для Украины.
"Возможное использование госсредств России на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас речи об этом нет", - заявил он.
Вопрос о конфискации активов, по его мнению, должен касаться исключительно государственных, а не частных средств.
Напомним, глава Минфина ФРГ подтвердил выделение Украине более $18 миллиардов помощи от "Большой семерки".
Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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