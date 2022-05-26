Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отреагировал на указ президента РФ Владимира Путина о "паспортизации" Запорожской и Херсонской областей. Он заявил, что никто никогда не признает "паспортизации" РФ и российских "референдумов" на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в своем Twitter-аккаунте.

"Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей "референдума" на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что сейчас запланированная "паспортизация" лучше усвоится? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий", - написал он.

Напомним, после того как Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины сообщалось, что в оккупированной Херсонской области готовят открытие пунктов для получения паспортов РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

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