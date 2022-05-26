В Херсонской области откроют пункты приема документов для получения российского гражданства. Об этом сообщил назначенный Россией "замглавы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

Сейчас, по его словам, уже выбираются места для размещения этих пунктов.

Напомним, вчера Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей, а также "новых территорий ЛДНР".

Напомним, ранее Кирилл Стремоусов заявил о том, что Херсонский регион не планирует быть "отдельной независимой республикой". Он сказал, что "стоит цель стать субъектом РФ".

Помимо этого на территории Херсонской области хотят разместить постоянную российскую военную базу, полностью перейти в рублевую зону и ввести русскоязычное обучение в школах.

Также мы рассказывали, что в Херсонской и Запорожской областях россияне открывают отделения МРБ банка, который будет оперировать в рублях.

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