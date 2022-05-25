Сразу после появления указа Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей, а также "ЛДНР", с захваченных армией РФ территорий стали массово сообщать о планах по выдаче паспортов.

О таких планах, в частности, рассказала назначенные Россией "и.о. мэра" Мелитополя Галина Данильченко и "замначальника полиции области".

А заместитель главы подконтрольной России "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион приступил к созданию центров выдачи российских паспортов.

О начале выдачи паспортов в Мариуполе заявил и заместитель мэра города Пётр Андрющенко, который назвал это ещё одним доказательством того, что Россия готовит аннексию захваченных территорий.

Смысл указа Путина состоит в том, что он меняет ранее действующий порядок ускоренного получения российского гражданства, убирая этап получения паспорта "ЛДНР".

При этом в украинском МИДе заявили, что "указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий".

"Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины", – объяснили в министерстве.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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