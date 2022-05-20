В оккупированной Херсонской области у людей собирают личные данные под предлогом предстоящего осуществления социальных выплат в российских рублях.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, это происходит в Скадовске.

Также оккупанты обещают вскоре начать выдачу херсонцам паспортов российского образца.

Ранее в РФ заявили, что намерены "максимально быстро" запустить заводы и восстановить дороги в Херсонской области.

А назначенный россиянами "губернатор" Херсонщины Владимир Сальдо заявил о планах на "включение" региона в РФ.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.