В Министерстве внутренних дел Украины заявили о том, что с сегодняшнего дня украинцам можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

За получением услуги можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦПАУ. Основания для получения:

в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;

в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.

Сама стоимость услуги обойдется украинцам в: 1105 грн - в случае оформления в течение 20 рабочих дней или 1583 грн - в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней.

В случае первого оформления ID-карты в 14 лет оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

Тем временем для многих жителей Казахстана стало открытием, что в их загранпаспортах есть микрочипы. В местном сегменте ТикТок пошла волна видео, где люди разрывают документы и демонстрируют чип. При этом звучат предположения, что власти Казахстана таким образом следят за своими гражданами, когда те за рубежом.