Для многих жителей Казахстана стало открытием, что в их загранпаспортах есть микрочипы. В местном сегменте ТикТок пошла волна видео, где люди разрывают документы и демонстрируют чип. При этом звучат предположения, что власти Казахстана таким образом следят за своими гражданами, когда те за рубежом.

Соответствующие ролики опубликованы в ТикТок.

Впрочем, выходят и видео, где говорится, что микросхемы не оснащены датчиком GPS, поэтому отследить по ним местоположение невозможно.

В итоге на флешмоб отреагировало МВД Казахстана. На видео представитель миграционной службы заявила, что чипы в паспортах с 2009 года, и никакой тайны в этом нет.

В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой (с чипом) выпускаются с 2009 года и отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO (стандарт DOC 9303)", - сообщают в МВД страны.

Такой чип расположен между обложкой паспорта гражданина Казахстана и подложкой. В нем содержатся личные данные: фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения, ИИН, фото и электронная цифровая подпись.

В первую очередь, микросхемы в паспортах необходимы для упрощения пересечения границы и исключения возможности подделки документов.

Отметим, что такие же микрочипы в паспортах используются и в других странах. В частности, в США, Канаде, странах ЕС, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.

Ранее сообщалось, что миру предрекли дефицит производства микрочипов из-за нехватки неона, так как Украина обеспечивала половину его спроса.

Также мы писали, что Маск пообещал первую плановую имплантации чипов в человеческий мозг в 2022 году.