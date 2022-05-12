Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия из-за введенных санкций использует в своей военной технике чипы из импортных посудомоечных машин и холодильников.

Об этом она сказала на слушаниях в Сенате, пишет The Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые они вытащили из посудомоечных машин и холодильников", - сказала Раймондо.

Эта информация поступила в США из Украины, где в руки военных попали образцы российских вооружений с компьютерным управлением - беспилотников, танков и других, пишет издание.

В газете добавили, что экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля.

Отметим, Россия еще до войны находилась под санкциями на поставку полупроводников военного назначения. После вторжения в Украину эти санкции были расширены, но бытовой техники они по-прежнему не касаются.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.