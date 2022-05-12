Большинство российских войск вышло из Боровой Харьковской области, однако они остаются в большом количестве в соседних населенных пунктах.

Об этом сообщается на странице Боровского сельсовета в Facebook.

Значительное количество российских войск и техники сосредоточено в расположенных неподалеку населенных пунктах Изюмском, Дружелюбовке, Чернещине, Первомайском, Подвысоком, Песках-Радьковских, Ольговке, а также в лесах и лесопосадках.

"В Гороховатке и Бахтине периодически наблюдается активное движение вражеской техники. Из некоторых населенных пунктов работает вражеская артиллерия", – сообщает сельсовет.

"Руководят громадой русская военная комендатура и полицейские из числа местных коллаборантов", – говорится в сообщении.

Также сельсовет сообщил, что в Боровой, Богуславке, Новоплатоновке, Загрызовом и Подлимане восстановлено электроснабжение, которое отсутствовало более трех недель из-за повреждений линий электропередач во время боевых действий.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что украинская армия приблизились к границам России под Харьковом и местами вышла на нее.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.