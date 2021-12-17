Шведская компания разработала микрочип, который можно имплантировать в руку человека и загрузить туда COVID-паспорт.

Об этом сообщает APNews со ссылкой на Metro в пятницу, 17 декабря.

В Швеции компания Epicenter, специализирующаяся на субдермальных микрочипах, продемонстрировала имплант, способный хранить информацию об COVID-паспорте человека.

В компании утверждают, что имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля (NFC).

“Импланты - это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас “под рукой”. Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен”, - заявил представитель компании Ханнес Сджоблад.

Сджоблад объяснил, что чипы могут имплантировать либо между большим и указательным пальцами, либо в саму руку чуть выше запястья. Сам микрочип размером с рисовое зерно.

Сджоблад утверждает, что процесс внедрения полностью обратим, а в следующем году специалисты придумают, для чего микрочипы можно будет еще использовать.

По словам исследователя диджитал культур Моа Петерсена, на данный момент в Швеции уже около 6000 человек имплантировали чип в руку, однако это не значит, что все они подгрузили туда свои COVID-паспорта. На чипах можно хранить не только сертификаты, но и офисные документы, проездные на автобус или абонемент в спортзал.

Ранее "Страна" сообщала, что американский предприниматель Илон Маск заявил, что его технологичный стартап Neuralink планирует начать имплантацию микрочипов в человеческий мозг уже в 2022 году.

Также мы писали, что украинец установил рекорд, внедрив в свое тело восемь чипов. С их помощью он заводит автомобиль и открывает квартиру.