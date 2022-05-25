В Белгородском районе РФ за время войны с Украиной обстрелами повреждено 82 строения и 41 автомобиль.

Об этом сообщил губернатор области Гладков.

По его словам, восстановительные работы проводить пока невозможно, поскольку обстрелы территории продолжаются.

Скриншот: Telegram/Настоящий Гладков

Напомним, Россия уже не впервые обвиняет Украину в обстреле своих территорий. В частности, 11 мая губернатор Белгородской области Гладков также заявлял об обстреле села Солохи. По его информации, тогда один человек погиб (точнее, умер в машине скорой помощи), трое были ранены.

А 15 мая в России сообщили об обстреле посёлка Середа Белгородской области, который находится на границе с Харьковской областью. Один мирный житель в результате инцидента получил осколочное ранение.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.