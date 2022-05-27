Война в Украине продлится до зимы. А армия РФ закрепляется в Херсонской области. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Путин не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому аналитики прогнозируют долговременную войну.

По данным Скибицкого, с мая в Херсонской области российская армия строит несколько линий обороны, минирует мосты и дороги.

При этом Россия уже использовала 60% запасов высокоточного оружия. Запасы иссякают и потому достали старые советские боеприпасы. Также после уничтожения крейсера "Москва" и ПДК "Саратов" российские корабли не подходят близко к украинским берегам.

Напомним, по словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свое внимание на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также из восточного Донбасса. Также Буданов прогнозировал, что украинские военные зайдут на территорию Крыма до конца года.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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