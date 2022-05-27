Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала от СБУ разобраться с главредом сайта "Цензор" Юрием Бутусовым.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он "постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России".

Напомним, позавчера Бутусов, который находится сейчас в районе Северодонецка, заявил, что российские войска перерезали трассу Бахмут-Лисичанск (что затем опроверг глава Луганской ОВА Гайдай).

Кроме того, Бутусов отреагировал на резонансный законопроект (впоследствии отозванный) авторства Безуглой о праве офицеров расстреливать солдат ВСУ. Бутусов предложил принять альтернативный законопроект - о праве расстреливать чиновников, проваливших подготовку Украины к войне.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.