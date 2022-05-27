Сумскую область в ночь с 26 на 27 мая российские войска обстреливали из артиллерии и минометов. Под огнем оказались два района.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, враг вел обстрел со своей территории.

Живицкий рассказал, что 4:30 утра каждые полчаса из миномета обстреливали территорию Шосткинского района. Там повреждены частные дома в окрестностях Середино-Буды.

В 6:30 из самоходной артиллерийской установки обстреляли окрестности села Старые Вирки Белопольской громады (Сумского района).

К счастью, никто в результате обстрелов не пострадал.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил, что российские войска пополняют резервы для нового наступления на северо-востоке Украины.

Также мы сообщали, как на днях россияне нанесли авиаудар по Сумской области, разрушив 11 жилых домов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.