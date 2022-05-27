Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии. Повреждены жилые дома
Сумскую область в ночь с 26 на 27 мая российские войска обстреливали из артиллерии и минометов. Под огнем оказались два района.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его данным, враг вел обстрел со своей территории.
Живицкий рассказал, что 4:30 утра каждые полчаса из миномета обстреливали территорию Шосткинского района. Там повреждены частные дома в окрестностях Середино-Буды.
В 6:30 из самоходной артиллерийской установки обстреляли окрестности села Старые Вирки Белопольской громады (Сумского района).
К счастью, никто в результате обстрелов не пострадал.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ заявил, что российские войска пополняют резервы для нового наступления на северо-востоке Украины.
Также мы сообщали, как на днях россияне нанесли авиаудар по Сумской области, разрушив 11 жилых домов.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.
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