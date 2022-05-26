На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов и пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.

Об этом заявляет Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

"Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской, Воронежская – с Луганской, поэтому сложно сказать, о возобновлении какого именно наступления идет речь.

Наиболее вероятный вариант – наступление на севере Харьковской области", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что россияне не выпускают местных жителей из оккупированного Изюма.

Также "Страна" сообщала, что российские войска готовятся форсировать Северский Донец в районе Белогоровки.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.