Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" сообщил, что россияне никого не выпускают из города.

"Раньше на частном транспорте выпускали женщин и детей, а сейчас вообще не выпускают никого: ни на въезд, ни на выезд. Волонтёры не могут туда попасть, поэтому ни о какой гуманитарной помощи для населения и речи не идёт", - сказал он.

Также Мацокин рассказал, что горожане постоянно слышат взрывы.

"Но мы не можем точно оценить степень разрушения, потому что, если люди как-то дозваниваются и сообщают о происшествиях в городе, то передать фото они не могут, потому что нет интернета. Люди выезжают в села и пытаются звонить, но оккупанты требуют говорить по громкоговорителю, чтобы местные не передавали информацию о происходящем", - сообщил Владимир Мацокин.

По его словам, коллаборанты уже выпустили свои агитационные листовки о том, как "вскоре будут отстраивать город" и запустили своё радио.

"К сожалению, их оккупационная методичка не стоит на месте. Есть один коллаборант, который говорит, что он "избран сборами трудовых коллективов" и заявил, что он новый "городской глава". Они выпустили свой видеоролик, где также заявили, что в городе начало работать радио - "Радио z". Оно вещает два или три часа в день и ничего кроме этого радио больше не работает", - отметил Мацокин.

Напомним, в четверг враг обстрелял центр Харькова. Погибли четыре человека. Жителей города просят не покидать укрытия.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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