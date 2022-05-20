Народная депутат Марьяна Безуглая из фракции "Слуги народа" отозвала свою подпись под скандальным законопроектом №7381. В нем идет речь о лишении гражданства мужчин, выехавших за границу во время войны без уважительной причины и не вернувшихся в страну в течение 30 дней.

Об отзыве подписи нардеп сообщила в своем Фейсбуке 20 мая.

"Что касается законопроекта №7381 - моя электронная подпись там ошибочно, отзываю ее", - написала в соцсети Безуглая.

Ранее "Страна" сообщала, что упомянутый законопроект зарегистрирован на сайте парламента. В нем кроме прочего предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней. Документ к тому же предлагает запретить после получения повестки менять место проживания военнообязанным без письменного уведомления уполномоченного лица. Безуглая стала одним из его инициаторов.

Мы также рассказывали, что в этом проекте депутаты из "Слуги народа" предлагают установить трудовую повинность во время военного положения в первую очередь для лиц, которые являются официально безработными.