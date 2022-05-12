В Украине меняют трудовое законодательство. Сегодня парламент принял сразу три законопроекта на этот счет - №7251 (об упрощенном разрыве трудовых договоров во время военного положения), №5371 (внедрении договорного режима трудовых отношений для малого и среднего предпринимательства) и №5266 (о коллективных договорах). Последний был проголосован в целом, остальные приняли за основу.

Главное, что меняют эти документы - в Украине фактически "выключаются" многие статьи КЗоТа, в том числе, по условиям труда, отпускам, выплатам. Все будут регулировать индивидуальные и коллективные трудовые договора.

Даже в мирное время такой подход эксперты считали угрозой для украинцев - ведь работодатель по сути может прописать в договоре что угодно, причем, не факт, что человек сразу заметит "ловушки", ведь на стороне компании - армия юристов. В войну же, на фоне которой в стране растет безработица и снижаются зарплаты, работа по договорам и вовсе несет большие риски для прав работников.

Разбирались, как украинцам и работодателям предлагают договариваться.

Работа над КЗоТом

Тему изменения условий труда для украинцев в Раде стали поднимать еще с начала войны. Особый упор законодатели сделали на фактической "приостановке" КЗоТа на военное время - отпуска, обязательные по Трудовому кодексу, в войну можно не давать, запрещенные работы в ночное время для одиноких матерей фактически легализировали, как и задержки зарплат.

В середине апреля в Раде вспомнили о законопроекте №5388, который был подан Кабмином еще в апреле прошлого года, а в сентябре 2021 года принят за основу. Но после этого документ "завис". В проекте прописаны разного рода "упрощения" по трудовым договорам, в частности, есть скандальная норма о том, что разрыв трудовых отношений не нужно даже согласовывать с профсоюзами. В свое время такое "закручивание гаек" для работающих украинцев вызвало широкий общественный резонанс, и законопроект поставили на стоп.

В апреле этого года его решили реанимировать, и снова вынесли на голосование. Но проект так и не приняли.

Впрочем, тема "простых трудовых договоров" никуда не делась. И в Раде появились новые законопроекты на этот счет.

Их прохождение оказалось более успешным. Сегодня парламент принял сразу три законопроекта по трудовым договорам - №7251 (об упрощенном разрыве трудовых договоров во время военного положения), №5371 (внедрении договорного режима трудовых отношений для малого и среднего предпринимательства) и №5266 (о коллективных договорах). Последний принял в целом, остальные - за основу.

"Немного исправились перед бизнесом за провал прошлого законопроекта (5388) по трудовому праву. Рада поддержала 5371 про трудовые договора для малого и среднего бизнеса. За 246 голосов", - написал в своем Телеграме нардеп Ярослав Железняк.

О других проектах он умолчал, отметив только №5371, который фактически является прямой заменой проваленного законопроекта №5388 от Кабмина.

"Простые договора" и "простые увольнения"

Между тем, интересны все три принятые сегодня документа.

К примеру, законопроект №7251 (принят за основу) о так называемом упрощенном разрыве трудовых договоров. Фактически речь идет о "простых увольнениях" во время войны. К примеру, работодатель получит возможность увольнять людей по такой причине как невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий.

Но, как пояснял нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, на практике по данному пункту много вопросов.

"Не существует на сегодня процедуры определения уничтожения предприятия - юрлица. Непонятно о какого рода разрушениях идет речь. И, скажем, если разбомбили склад, можно ли увольнять всех работников магазина. Давая такие размытые формулировки, законодатель грубо нарушает трудовые гарантии украинцев", - отмечает Кравец,

Еще один пункт - разрыв трудового договора из-за отсутствия человека на рабочем месте больше 4 месяцев, что позволит компаниям уволить сотрудников, которые в войну стали вынужденными переселенцами или уехали в Европу. Собственно, многие предприятия и так увольняют таких работников. К примеру, как рассказал нам глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, вакансии, которые занимали те, кто уехал и пока не вернулся, снова выставляются на открытый рынок - ищут замену.

Но теперь под этот процесс подводят законодательную базу.

Также в этом проекте прописана возможность увеличения рабочего дня до 60 часов в неделю, но не для всех, а только для предприятий критической инфраструктуры (хотя ранее возможность такой нормы обсуждали для всех компаний).

"Вызывает вопросы также нововведение в сфере отдыха. Предусмотрено сокращение длительности дополнительного оплачиваемого отдыха для участников боевых действий с 14 до 7 календарных дней в год", - отмечает глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин.

Законопроект №5371 прописывает простые трудовые договора для малого и среднего бизнеса. Фактически он вообще ограничивает действие КЗоТа в этом сегменте - все будет прописываться в договорах - и условия работы, и продолжительность рабочего дня, и отпуска, и зарплаты.

"Но в договоре можно прописать все, что угодно, особенно в условиях безработицы. Фактически это значит, что украинцам придется работать на тех условиях, что им навяжут работодатели", - говорит Кравец.

Законопроект №5266 - о коллективных договорах. Он больше ориентирован на крупный бизнес. Проект уже принят в целом, поэтому фактически после подписания президентом, начнет действовать.

"Отчасти в нем есть благоприятные для работающих граждан нормы - о запрете дискриминации в трудовых отношениях, о сохранении условий труда в случае смены собственника предприятия. Но есть и минусы. К примеру, в случае реорганизации юрлица условия коллективного договора действуют не больше года, тогда как сейчас - до заключения нового колдоговора. Эта лазейка позволит работодателю тянуть с подписанием нового договора, а значит какое-то время работники будут незащищенными», - говорит Дудин. То же самое - по срокам заключения коллективных договоров. Сейчас на этот отводится три месяца, в новом законе сроков вообще нет, то есть, по идее, без договора трудовой коллектив может работать и годами.

Еще один пункт, на который обращает внимания Дудин - сужение обязанностей работодателя по информированию коллектива об изменениях (в том числе, о сокращениях штата). Сейчас о таких новациях нужно предупреждать заблаговременно и после согласования с профсоюзами. По новому закону - согласовывать непопулярные решения должны будут лишь с с профкомом профсоюза.

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