В российском Приморье группа депутатов Заксобрания от КПРФ обратилась к Путину с требованием прекратить войну и вывести войска из Украины. Обращение озвучил депутат Леонид Васюкевич, сообщают российские СМИ.

Он заявил, что на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит "военную операцию", то сирот в нашей стране будет больше. В ходе "военной операции" гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал он.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяка потребовал вывести Васюкевича из зала, назвав его "изменником".

Депутаты Заксобрания лишили депутатов Васюкевича и поддержавшего его Геннадия Шульгу права голоса. Лидер фракции коммунистов в ЗакСе заявил, что их "демарш" не был согласован с руководством, а подобные поступки "порочат честь КПРФ".

Напомним, в России уволили 115 членов Росгвардии, отказавшихся воевать в Украине.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.