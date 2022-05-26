В России уволили 115 росгвардейцев из-за отказа воевать с Украиной. Сообщается, что после отказа участвовать во вторжении, военнослужащие уехали от границы к месту своей службы. Об этом сообщают российские СМИ.

Правомерность увольнения военнослужащих признал гарнизонный военный суд в Нальчике, Кабардино-Балкария.

Суд трактовал это как "самовольный отказ выполнять служебное задание", что классифицировано как "грубый дисциплинарный проступок".

Военные могут обжаловать решение в окружном военном суде.

Напомним, это не первый случай, когда военные отказываются воевать в Украине. Достаточно вспомнить отступление мобилизованных "ЛДНР" в Харьковской области, которое заострило внимание на теме принудительной мобилизации в "ДНР" и "ЛНР".

Как писала "Страна", 13 мая в Сети появилось видео, как военные "ЛНР", покинувшие свои позиции под Харьковом, пытались перейти российскую границу, но их не пропускало российское командование.

При этом президент РФ Владимир Путин не планирует вводить в России военное положение, но объявил о повышении минимальной зарплаты, прожиточного минимума и выплат воюющим в Украине.

Тем временем россияне хотят устроить "мобилизацию" в Запорожской и Херсонской областях. В оккупированных городах этих областей уже готовят открытие пунктов для получения паспортов РФ.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.